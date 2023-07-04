У ЗСУ розповіли деталі, як військовий із «Джавеліна» збив російський Ка-52

Російський розвідувально-ударний вертоліт КА-52 («Алігатор») збив боєць на псевдо «Маяк» – командир мобільного підрозділу протитанкістів 36 окремої бригади морської піхоти, загалом цей військовий вже знищив п’ять одиниць російської броньованої техніки. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.



«Подія сталася 2 липня на Бердянському напрямку. «Алігатор» йшов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем ППО. Офіцер розрахунку, помітивши ціль, навівся з підручного американського ПТРК «Джавелін» і зробив результативний пуск. Раніше цей молодий офіцер відрекомендував себе як майстерний стрілець на Авдіївському напрямку і має в своєму доробку знищених п’ять одиниць броньованої важкої техніки», – розказав Шершень в програмі «Свобода.Ранок».

Також він нагадав, що у червні інший боєць з цієї бригади, на псевдо «Літо», також знищив Ка-52, але з ПЗРК «Ігла».



Щодо ситуації на Таврійському напрямку речник Валерій Шершень повідомив, що найбільше просування за добу зафіксували на Бердянському напрямку – до двох кілометрів.



«Закріплюємося на досягнутих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування. Ворог чинить запеклий спротив. Проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нещадно нищимо бойовий потенціал окупаційних військ» – сказав Шершень.

Напередодні про збиття російського Ка-52 повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський та заявили у 36 окремій бригаді морської піхоти.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 309 гелікоптерів. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.