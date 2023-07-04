Російська армія втратила понад 700 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили за попередню добу близько 770 військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 4 липня.
За оцінками командування, загальні втрати російської армії сягнули 231 030 людей особового складу. Крім того, війська РФ втратили:
- 4 059 танків (+2 за останню добу)
- 7 908 бойових броньованих машин (+9)
- 4 252 артилерійських систем (+32)
- 647 реактивних систем залпового вогню (+6)
- 394 засоби протиповітряної оборони (+3)
- 315 літаків
- 309 гелікоптерів
- 3 602 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+29)
- 1 264 крилаті ракети
- 18 кораблів
- 6 843 автомобілів і автоцистерн (+9)
- 590 одиниць спеціальної техніки
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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