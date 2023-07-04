Російська армія втратила понад 700 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили за попередню добу близько 770 військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 4 липня.

За оцінками командування, загальні втрати російської армії сягнули 231 030 людей особового складу. Крім того, війська РФ втратили:

4 059 танків (+2 за останню добу)

7 908 бойових броньованих машин (+9)

4 252 артилерійських систем (+32)

647 реактивних систем залпового вогню (+6)

394 засоби протиповітряної оборони (+3)

315 літаків

309 гелікоптерів

3 602 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+29)

1 264 крилаті ракети

18 кораблів

6 843 автомобілів і автоцистерн (+9)

590 одиниць спеціальної техніки

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.