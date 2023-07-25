Українські військові збили черговий російський вертоліт Ка-52 – Генштаб

Українські військові вранці 25 липня збили черговий російський гелікоптер Ка-52, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Сьогодні, 25 липня 2023 року, близько 8-ї години ранку, розрахунком ПЗРК зі складу Морської піхоти ВМС ЗСУ був знищений ворожий вертоліт Ка-52», – повідомили у Генштабі. Подробиць там не невели.

У Генштабі ЗСУ вранці 25 липня повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 310 гелікоптерів.

Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.