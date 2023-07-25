Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Українські військові збили черговий російський вертоліт Ка-52 – Генштаб

«Сьогодні, 25 липня 2023 року, близько 8-ї години ранку, розрахунком ПЗРК зі складу Морської піхоти ВМС ЗСУ був знищений ворожий вертоліт Ка-52» (фото ілюстративне)

Українські військові вранці 25 липня збили черговий російський гелікоптер Ка-52, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Сьогодні, 25 липня 2023 року, близько 8-ї години ранку, розрахунком ПЗРК зі складу Морської піхоти ВМС ЗСУ був знищений ворожий вертоліт Ка-52», – повідомили у Генштабі. Подробиць там не невели.

У Генштабі ЗСУ вранці 25 липня повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 310 гелікоптерів.

Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG