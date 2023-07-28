Армія РФ втратила понад пів тисячі військових і 30 артилерійських систем за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 560 військових за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 липня.

За оцінкою командування, втрати Росії сягнули 244 830 людей особового складу.

Штаб також оновив дані про втрати російської військової техніки:

4 190 танків (+4 за добу)

8 161 бойових броньованих машин (+14)

4 775 артилерійських систем (+30)

698 реактивних систем залпового вогню

458 засобів протиповітряної оборони (+1)

315 літаків

311 гелікоптерів

4 007 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+11)

1 347 крилатих ракет

18 кораблів

7 240 автомобілів і автоцистерн (+11)

709 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.