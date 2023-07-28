Кремль посилює спроби змалювати контрнаступ України як «провальний» – ISW

Росія намагається сформувати сприйняття контрнаступальної операції як провальної, заявив Інститут дослідження війни у звіті від 27 липня.

«Кремль і ширший російський інформаційний простір посилюють спроби представити український контрнаступ як провал», – заявляють дослідники.

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Вони посилаються на заяву президента Росії Володимира Путіна, який 27 липня заявив журналістам, що російська армія останніми днями нібито знищила 39 одиниць бронетехніки з 50, які українські війська задіяли для штурму на Запорізькому напрямку, а також значну частину особового складу.

«Раніше Путін заявляв, що російські війська знищили неймовірну кількість української техніки під час українських контрнаступальних операцій, хоча його цифри щодо українських атак за останні дні вказують на перебільшення ймовірних українських втрат», – зазначають автори звіту.

ISW також вказує на заяви російських «військових блогерів» про те, що армія Росії нібито знищила десятки одиниць бронетехніки ЗСУ, що, за їхнім твердженням, означає уповільнення українського контрнаступу.

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«Висвітлення українського контрнаступу Кремлем і російським інформаційним простором помітно порушує офіційну інструкцію Кремля, яка вимагає від російських медіа не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій. Посилення зображення українського контрнаступу як невдалої спроби свідчить про те, що політика Кремля з висвітлення бойових дій спрямована на посилення промоції себе як ефективного менеджера війни», – йдеться у висновках Інституту.

Українське командування останніми днями повідомляло про локальні успіхи на південному напрямку. Зокрема, 27 липня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Старомайорського на Донеччині. Генштаб регулярно повідомляє про продовження контрнаступальної операції в напрямку Мелітополя та Бердянська (Запорізька область).