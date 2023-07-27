ISW напередодні прокоментував бої в напрямку окупованого Роботиного на Запоріжжі

Українські війська почали «значну контрнаступальну операцію» на заході Запорізької області, констатує американський Інститут дослідження війни у звіті від 26 липня.

Посилаючись на російські джерела, ISW припускає, що українські Сили оборони прорвалися через деякі оборонні позиції на південь від Оріхова та просуваються до села Роботине. При цьому відео з геолокацією свідчать, що російські підрозділи змогли відтіснити українські війська на схід від Роботиного, хоча й не до їхніх початкових позицій.

При цьому Інститут звертає увагу, що повідомлення російського Міноборони та так званих «воєнкорів» щодо кількості задіяних українських сил різняться. Неузгодженість повідомлень, вважають автори звіту, може вказувати на те, що ситуація залишається неясною і що українські війська «могли бути більш успішними, ніж оцінюють російські коментатори.

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ISW посилається на кадри від 27 липня, на яких дві бойові машини піхоти Bradley на озброєнні ЗСУ видно біля знешкодженого або покинутого танка Т-72. Кадри було знято, за даними організації, в 2,5 кілометрах на схід від Роботиного, тобто на такій же відстані на південь від актуальної лінії фронту, що означає прорив Збройними силами оборонних укріплень РФ у цьому районі.

«Як раніше оцінював ISW, такий вид проривного бою буде одним із найскладніших завдань для українських сил у підготовці до глибших проникнень. Лінії оборони, які проходять далі на південь від Роботиного, ймовірно, гірше укомплектовані, ніж ці передові позиції, враховуючи, що російським військам, ймовірно, довелося залучити значну частину наявних сил для укомплектування першої лінії оборонних позицій на півночі та сході від Роботиного», – пишуть автори звіту.

ISW припускає, що українське командування провело ротацію військ у цьому районі, тоді як російські військові не мали можливості отримати підкріплення.

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Інститут також наводить оцінки українських та західних посадовців, за якими наступ ЗСУ на Роботине позначає переломний момент у контрнаступальній операції:

«Сьогоднішні події навколо Роботиного, швидше за все, є початком будь-якого «основного удару», який українські сили могли б здійснити, якщо офіційні особи США мають рацію, а не підсумком такого удару. Навіть якщо прийняти високу оцінку від Міноборони РФ, за якою участь у наступі беруть три батальйони ЗСУ – три батальйони складають одну бригаду, тоді як відомо, що Україна все ще має в резерві кілька незадіяних бригад, готових до контрнаступу», – підсумовують аналітики.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «дуже непогані результати» 26 липня в українських воїнів на фронті.