Втрати Росії у війні перевищили 244 тисячі військових – дані ЗСУ

Російська армія втратила близько 590 військових за добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 липня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії в 244 270 людей особового складу за час війни в Україні.

Також, за даними штабу, російські війська втратили за добу:

9 танків (загалом 4 186)

11 бойових броньованих машин (8 147)

18 артилерійських систем (4 745)

3 безпілотники оперативно-тактичного рівня (3 996)

40 крилатих ракет (1 347)

18 автомобілів і автоцистерн (7 229)

Штаб зазначає, що дані про російські втрати уточнюються.

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.