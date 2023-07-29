«Save Azov»: як в Україні та світі вшановували пам’ять загиблих в Оленівці «азовців»

В Україні та світі вшановували пам’ять загиблих рік тому українських військовополонених в Оленівській колонії на окупованій частині Донеччини.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що у Львові в гарнізонному храмі святих Петра і Павла відбулась молитва за загиблих українських полонених в Оленівці.

У числі загиблих був 49-річний львів’янин, боєць полку «Азов» Петро Гук. Він разом із побратимами обороняв Маріуполь, перебував на «Азовсталі».

«Мій брат був поранений, і за наказом головнокомандувача вийшов з «Азовсталі» і був у російському полоні. Він перебував у бараці, мабуть, на нижньому ярусі, коли Росія здійснила теракт. Я не знаю деталей його загибелі, але за цей теракт Росія має відповісти. Тіло брата повернули 20 жовтня 2022 року. Цього року на початку червня завершили ідентифікацію і ми поховали його», – каже Роберт Гук.

На Марсовому полі у Львові, де похований Петро Гук та тисячі українських воїнів, відбулася панахида. У центрі Львова встановили виставку «Герої живі, допоки пам'ять про них жива», присвячену річниці трагедії в Оленівці. Подано поіменний список загиблих, фотографії. А у музеї «Територія терору» відбувся реквієм за загиблими.

У столиці Чехії Празі також вшановували пам’ять загиблих «азовців» – близько ста людей вийшли на Старомєстську площу у столиці Чехії із прапорами України та Чехії, тримаючи в руках плакати із обличчями загиблих бійців гарнізону Маріуполя.



«Ми прийшли сюди, щоб продовжувати говорити про наших героїв... Вони виконали наказ, виснаживши найбільш боєздатні частини армії РФ у Маріуполі... Ворог вбив їх, коли вони вже не могли дати відсіч – уві сні», – сказала співзасновниця чесько-української ініціативи «Голос України» Анастасія Сігнаєвська.



Учасники акції закликали звільнити понад ще 700 полонених «азовців», які вже понад рік перебувають у полоні. На мітингу активісти заспівали гімн України, а також скандували Save Azov.

Крім того, молоді активісти з України, Польщі, і Білорусі організували у Варшаві акцію протесту і вшанування пам'яті загиблих в Оленівці.

У Києві до роковин трагедії в Оленівці рідні загиблих запалили лампадки і свічки на майдані Незалежності біля символічного меморіалу.

Також пам’ять загиблих військовополонених ЗСУ в окупованій колонії в Оленівці рік тому вшановували в Брюсселі.

У ніч проти 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі».