«Усередині бараку палало, алея залита кров'ю»: роковини загибелі «азовців» в Оленівці

Рік тому, у ніч проти 29 липня, у виправній колонії в Оленівці (це окупована територія Донеччини) масово загинули полонені українці: щонайменше 53 вбитих і 70 поранених. Серед жертв – захисники Маріуполя з «Азовсталі». Кадри з місця свідчили про велику пожежу в бараку, можливо, вибух ізсередини, хоча Росія заявляла, що колонію обстріляла Україна снарядами HIMARS (які завдають точкових точних ударів). Влада РФ не пустила на місце трагедії міжнародних експертів.

Вранці 29 липня 2022 року у Міноборони РФ повідомили про загиблих та поранених українських полонених та співробітників «ізолятора в районі Оленівки».

Наступного дня у Росії опублікували списки загиблих (загалом 50) та поранених (загалом 73).

Колонія в Оленівці – хто і де

Наприкінці 2022 року колонію в Оленівці у Медійній ініціативі за права людини (МІПЛ) назвали найвідомішим місцем, де російські війська утримували та катували українців.

За інформацією правозахисників, щонайменше 5 тисяч осіб війська РФ утримували в Оленівці за 8 місяців від початку повномасштабного вторгнення.

Серед них – цивільні і військові, чоловіки та жінки, переважна більшість захисників Маріуполя.

Сама колонія розташована у селі Молодіжне за кілька кілометрів від селища Оленівка та за близько 20 км від тимчасово окупованого Донецька.

Смертельна хронологія

Оборона Маріуполя почалася 24 лютого 2022 року;

20 травня 2022 року в Міноборони РФ заявили, що «Азовсталь», де перебували останні захисники міста, перейшла під контроль російських військ. У МІПЛ зазначають, що переважна більшість з 2,5 тисяч захисників «Азовсталі», які здалися в полон, потрапили саме до Оленівки;

Початок липня. На території колонії починають переобладнання одного з бараків;

26 липня до бараку заселили 198 азовців, 5 з них того ж дня етапували до Донецька, – зазначають у МІПЛ;

Ніч з 28 на 29 липня. Свідки повідомили МІПЛ про три вибухи: перший – «щось впало за територією колонії»; другий (приблизно о 23.45 за даними МІПЛ) і третій вибухи сталися вже у бараці, де утримували полонених «азовців».

Версії

РФ

У Міноборони РФ саме американській РСЗВ HIMARS приписали трагедію в Оленівці. Чому російська пропаганда згадали про цю зброю?

Перші РСЗВ Україна отримала у червні. Ці далекобійні мобільні та високоточні системи одразу почали вражати тилову логістику, бази та штаби агресора на різних ділянках фронту.

Російські пропагандисти усіляко намагалися деконструювати «міф» про ефективність РСЗВ та дискредитувати американську зброю. Те, що HIMARS міг бути використаний проти «азовців», – вкладається у цю пропагандистську канву.

Спростування версії РФ

У Генштабі ЗСУ заперечили версію російської пропаганди. «За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали . Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах», – зазначили українські військові 29 липня 2022 року;

. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах», – зазначили українські військові 29 липня 2022 року; Експерти, опитані CNN у серпні 2022 року, теж відкинули «HIMARS-версію»: на відео з Оленівки так і не показали характерних для влучань РСЗВ воронок, та й руйнування приміщення і шкода людям були набагато меншими, ніж при застосуванні HIMARS. Натомість експерти відзначили сильну та раптову пожежу всередині будівлі;

У американському Інституті вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що характер пожежі всередині бараку не відповідає наслідкам ураження HIMARS;

Застосування американської РСЗВ заперечили і в міжнародній спільноті InformNapalm.

За рік після трагедії використання HIMARS в Оленівці спростували в ООН.

Вибухівка, «Вагнер», «Джміль»: Версія України

В офісі президента України заявили про використання російськими військами термобаричного боєприпасу всередині будівлі.

У СБУ та ГУР також повідомили про використання вибухівки. Ба більше, військові розвідники зазначили, що вибухи здійснили найманці ПВК «Вагнера» за особистою командою Євгена Пригожина

У жовтні 2022 року Василь Малюк, тодішній в.о. голови СБУ, заявив про існування доказів використання в Оленівці реактивних піхотних вогнеметів «Джміль».

Розслідування

29 липня 2022 року Офіс генерального прокурора України повідомив про початок досудового розслідування за статтею 438 Ч. 2 кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, пов’язане з умисним вбивством.

За місяць в офісі генпрокурора розповіли DW, що джерелом вибуху міг стати термобаричний боєприпас: «А саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РИСЬ».

За рік після подій, повідомляє Суспільне, слідчі записали свідчення 13 колишніх полонених, яких утримували в Оленівці, а за результатами експертиз ідентифікували тіла 52 загиблих із 59 повернутих.

Також висновки експертизи довели, що вибух в Оленівці спричинило використання реактивного термобаричного гранатомета.

А ще 28 липня цього року стало відомо, що начальнику та інспектору колонії в Оленівці українські прокурори повідомили про підозри за фактами порушення законів та звичаїв війни (систематичне жорстоке поводження, фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо щонайменше 100 полонених).

Чи буде допомога від ООН?

В ООН 30 липня 2022 року пообіцяли Україні допомогти з розслідуванням подій в Оленівці і спрямувати експертів на місце.

Проте 5 січня 2023 року в ООН вирішили розформувати цю місію: як пояснили, не отримали гарантій доступу та безпеки від Росії та України.

Після цього родичі в'язнів Оленівки створили громадську організацію, аби дізнатися правду.

28 липня цього року український омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що Україна продовжує наполягати, «щоб місія по трагедії у Оленівці була відновлена – Організацією Об'єднаних Націй, і щоб обов'язково представники цієї місії прибули в Україну».

За словами Лубінця, Україна готова надати будь-яке сприяння цій місії.

Спогади очевидців

Події смертельної ночі реконструювали у МІПЛ завдяки свідченням звільнених з полону.

Люди кажуть, що чули три вибухи, перші два приблизно о 23.30 і 23.45. Згадують вогонь, який був повсюди, розкидані ліжка і тіла загиблих побратимів.

«Усередині бараку все палало. Чулися крики, але, як кажуть азовці, через вогонь зайти всередину вже було неможливо. Адміністрація ж жодних дій, аби загасити пожежу, не вчиняла. Вона також не надавала допомоги», – такі свідчення колишніх полонених наводять правозахисники.

«До того, що ми там побачили, неможливо бути готовим. Уся алея була залита кров’ю. Люди просто повзли, я такого ніколи в житті не міг уявити. У декого була травматична ампутація кінцівок, глибокі рани черевної порожнини, пошкодження голови, численні уламкові поранення», – повідомив МІПЛ колишній полонений медик «Хасан». Він додав, що люди помирали у нього на руках.

Важкопоранених, згадують колишні полонені, почали вивозити під ранок: і не «швидкими», а – «КАМАЗами».

«Публічна страта»

За рік після трагедії Дмитро Лубінець назвав події в Оленівці «публічною стратою… офіційно підтверджених, верифікованих українських військовополонених, яких взяли в полон»​.

«​Це були представники одного військового підрозділу Національної гвардії України. Ми можемо ствердно говорити, що це була заздалегідь спланована акція страти»​, –​ додав Лубінець.

У МІПЛ встановили імена імовірних причетних до цих події: начальник колонії Сергій Євсюков, завідувач оперативної частини колонії В’ячеслав Якурнов, а також «​заступник міністра внутрішніх справ»​ угрупування «​ДНР»​ Олександр Шептура та, власне, сам «​міністр»​ Олексій Дикий.

Проте слідство ще має повідомити прізвища посадових осіб РФ, які причетні до смертей і каліцтв полонених українців.

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