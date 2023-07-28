У Запоріжжі в День державності вшанували пам’ять загиблих військових – фото

У Запоріжжі 28 липня відбулася акція вшанування загиблих під час російсько-української війни українських військових, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Місцем проведення заходу обрали майдан Волі, де раніше відвели локацію для встановлення пам’ятника загиблим захисникам України.

«Сьогодні в День державності ми з вами зібралися саме для вшанування наших загиблих воїнів, адже вони поклали свої життя за нашу державність, за нашу країну, за вільну незалежну України. Тому дуже важливо кожного дня пам’ятати за наших воїнів, не забувати про них. Наш простір є фундаментом майбутнього монументу загиблим військовослужбовцям. Проєкт цього монументу створив ветеран російсько-української війни з позивним «Дизайнер», щоби вшанувати своїх полеглих побратимів. Але ми маємо привчитись самі і привчати всіх запорожців до того, що саме на цьому місці вони будуть приходити і вшановувати пам’ять полеглих воїнів», – заявила організаторка заходу Ярина Геращенко.

Учасники акції встановили прапорці з іменами своїх загиблих рідних і близьких у спеціально створеній для цього зоні.

«Не всі герої були гідно поховані. Ворожа сторона і досі не повернула багато тіл загиблих в Маріуполі. Тож для нас, для сімей загиблих, дуже важливе створення таких пам’ятних просторів, щоб ми відчували, щоб ми бачили, що наші герої не забуті. А у випадку нас, сімей, які не могли навіть гідно поховати – це місце, куди ми можемо прийти і звернутися до наших героїв, наших коханих», – сказала під час заходу Марія, дружина загиблого під час боїв за Маріуполь бійця «Азову» Артема «Буйного» Вербовського.

Також під час акції її учасники вшанували пам’ять українських військовополонених, які загинули на території колонії в окупованій Оленівці рік тому.

«Мій чоловік зміг вижити. І я дуже дякую тим хлопцям, які були в ангарі, які змогли його витягнути, дати йому шанс на життя, а не пораненому згоріти там із тими хлопцями, які, на жаль, покинули нас і не зможуть повернутися. Сьогодні від влади ми часто чуємо, що головне – це повернути кожного героя додому. Але, на жаль, не кожного героя з полону ми вже зможемо повернути. Ми зараз прощаємося з тими, хто загинув там. Але ми хочемо повернути тих, хто залишився живими, тих, хто вижив, тих, хто поранені», – сказала під час заходу Оксана, дружина полоненого бійця «Азову» з позивним «Магоня».

У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі».

Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити й дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними Офісу генпрокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

В ООН спочатку вирішили створити місію із встановлення фактів трагедії в Оленівці, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та тому що «не отримали необхідних гарантій безпеки».

Напередодні, до річниці трагедії в Оленівці, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія продовжує перешкоджати розслідуванню трагедії, а твердження Москви, що українські полонені були вбиті ракетою HIMARS не відповідають дійсності.