В Оленівці був скоєний воєнний злочин «за керівництва представників РФ» – ОГП

Точна кількість вбитих українських військовополонених в Оленівській колонії у ніч на 29 липня 2022 року досі не відома. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода в передачі «Свобода Live» Тарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України. За його словами, слідство досі не може зрозуміти, з яких мотивів був скоєний цей злочин, а судові експерти «зводять свої думки до того», що був застосований реактивний термобаричний гранатомет у бараці, де перебували полонені.

– Пане Семків, навіть через рік після трагедії лунають різні цифри. Я, перш за все, попрошу вас уточнити, скільки загинуло українських військовополонених в Оленівській колонії? Скільки з них вже ідентифіковані?

– На жаль, точних даних про кількість загиблих на території колишньої виправної колонії №120 в селі Оленівка Волноваського району Донецької області ми до цього часу не маємо. Оскільки, як ви знаєте, російська сторона не сприяє у встановленні обставин, які там відбулися. Були сформовані відповідні місії з боку ООН, діяльність яких припинилася у зв’язку з тим, що їм не були надані відповідні гарантії безпеки, вони так і не попали на місце.

Вже ідентифіковано 52 тіла наших герої з 57, які повернула держава-агресор

Але можу поінформувати, що на теперішній час вже ідентифіковано 52 тіла наших загиблих герої з 57, які повернула нам держава-агресор. Ідентифікаціях інших п’яти тіл ще триває. Але ми не впевнені, що це всі тіла [загиблих в Оленівці].

– А у чому складність ідентифікувати ті тіла, які досі не ідентифіковані?

– Насправді це такий непростий процес. Він складається з двох експертиз.

Перша частина – це відбирання зразків з тіла загиблої особи для внесення їх до загальної бази ДНК. При цьому призначається відповідна молекулярно-генетична експертиза, яка скеровується до Науково-дослідного експертного криміналістичного центру при МВС разом з відповідним біологічним матеріалом, де здійснюється їх порівняння з результатами попередніх зразків, які вже могли бути отримані в родичів загиблих.

Ми дуже вдячні комісії ООН, що вона зробила хоча би такі висновки

Для остаточної та достовірної ідентифікації тіл загиблих проводиться дві експертизи. У випадку, якщо є відповідні збіги за результатами цих порівнянь, проводиться ще одна експертиза, під час якої вже встановлюється саме факт ідентифікації особи за результатами проведених ДНК-досліджень.

Тому такий процес може трішки розтягуватися в часі. Адже інколи це робиться на території декількох регіонів. Експертні установи є досить завантажені в цьому напрямку. І це може займати декілька місяців, на жаль. Тому ця ідентифікація не є дуже швидкою. Але вона проводиться.

– Коли в Оленівці стався вибух, Москва відразу звинуватила Україну, заявивши, що в колонію влучили ракетою «Хаймарс». Але міжнародні організації це спростували. В ООН твердження Москви назвали брехнею, власне. Яка офіційна позиція українського слідства, чому стався вибух?

– Насправді ми дуже вдячні відповідній комісії ООН, що вона зробила хоча би такі висновки, хоча би зараз, на цьому етапі. Ми вже давно переконані в тому, що здійснювалося певне інсценування.

Нам відомо про те, що на територію колишньої колонії доставлялися частини від українського ракетного озброєння з метою подати це, як відповідний ракетний удар з боку ЗСУ. Що було спростовано нами повністю під час розслідування. І ми надавали свої висновки всім, хто був у цьому зацікавлений.

Судові експерти зводять свої думки до того, що мало місце застосування реактивного термобаричного гранатомету в цьому бараці, де загинули люди

Щодо результатів такого розслідування по факту вибуху, то, на жаль, ми поки не можемо прийти до остаточних висновків. Таке розслідування за фактом загибелі значної кількості осіб повинне розпочинатися з відповідного огляду місця події. На жаль, ми доступу до цього місця не мали, відповідний огляд до цього часу не провели. І ми маємо тільки ті дані, які збираємо по крупинках з інших джерел. Але, за результатами попередніх висновків, наші судові експерти зводять свої думки до того, що мало місце застосування реактивного термобаричного гранатомету в цьому бараці, де загинули люди.

– А як щодо мотиву тих, хто віддавав наказ? Щонайменше 57 військовополонених вони вбили. За вашою інформацією, це ті, кого можна було виміняти. Чи зрозуміли, чи з’ясували ви мотив по тих даних, доступ до яких у вас є?

– Насправді, це не тільки загиблі особи. Є ще значна кількість поранених. І ми поки не можемо зрозуміти, хто з числа осіб, які там перебували, були поранені. Низка осіб вже повернулися на територію України. І ми змогли з ними поспілкуватися. Але є ще значна кількість таких осіб.

На жаль, не можемо зрозуміти, з яких мотивів це зроблено

Щодо мотивів, чому це відбулося? На жаль, не можемо зрозуміти, з яких мотивів це зроблено. Очевидно, що це воєнний злочин. Російська Федерація цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права в даному випадку. Вона зобов’язана забезпечити відповідний захист військовополоненим, якими були люди, які перебували в Оленівці. Але цього не було зроблено.

Очевидно, що було скоєно воєнний злочин. Його вчинили за керівництва представників РФ

Тому важко зараз говорити про мотиви, з яких вони це зробили, чи це була ненависть до наших військовослужбовців за спротив збройній агресії, чи якісь особисті мотиви. Але очевидно, що було скоєно воєнний злочин. Тут ні у кого немає жодних сумнівів. І його вчинили за керівництва відповідних представників Російської Федерації.

– СБУ відзвітувала про двох підозрюваних – ексочільника Оленівської колонії і його підлеглий. Ми розуміємо, що це колаборанти, що це місцеві жителі. А як щодо їхніх російських кураторів? І чому лише двоє? Чи є загалом інформація про кількість причетних до цього злочину виконавців?

– Буквально 27 липня Офісом генпрокурора спільно зі слідчими СБУ і за підтримки слідчих підрозділів Національної поліції повідомлено про підозру «керівнику» так званої Волноваської виправної колонії і одному з відповідних інспекторів за фактами тих подій, які відбувалися на території колонії впродовж тривалого часу. Це і катування, і психологічне, і сексуальне насильство, і різного роду знущання з тих осіб, які там перебували.

Повідомлено про підозру за фактами, які відбувалися на території колонії впродовж тривалого часу. Це і катування, психологічне, сексуальне насильство

Безперечно, що перелік цих осіб не є вичерпним. І ми продовжуємо працювати. Досудове розслідування не завершене. Я переконаний, що інші особи, а їх значна кількість, які до цього причетні, також будуть встановлені. І будуть встановлені відповідні куратори, за наказами яких відбувалися такі речі. Оскільки ці люди, безперечно, діяли не самі.

І ще хотів би зазначити, що відповідний керівник колонії, якому було повідомлено про підозру, був і керівником у час, коли на території колонії рік тому стався цей вибух.

– А чи відоме місцеперебування його зараз українським правоохоронцям?

– Так, українським правоохоронцям відоме його місце перебування. Він продовжує перебувати на окупованих територіях. І ми стежимо за тим, як він продовжує свою діяльність.

– Тобто він працює у цій же ж колонії? Я правильно зрозуміла?

– Не в цій колонії. Але наскільки нам відомо, він продовжує працювати в місцях тримання наших військовополонених і далі. Тому ризик такого поводження з його боку, безперечно, продовжує існувати, на жаль.

(Про роковини масового вбивства «азовців» в Оленівській колонії дивіться із 44 хвилин 48 секунди)