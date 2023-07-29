Зеленський в роковини загибелі «азовців» в Оленівці: «хай кожна втрата РФ буде розплатою за її зло»

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву в роковини загибелі «азовців» в Оленівці.

За словами Зеленського в новому відеозверненні 29 липня, «теракт в Оленівці є одним з найбільш жорстоких та підлих злочинів Росії, навмисним та прорахованим вбивством полонених «азовців».

«Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають – поки ще живі, – що справедливість перемагає. Україна переможе», – наголосив президент.

У ніч проти 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі».

Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити й дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними Офісу генпрокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

В ООН спочатку вирішили створити місію із встановлення фактів трагедії в Оленівці, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та тому що «не отримали необхідних гарантій безпеки».

Напередодні, до річниці трагедії в Оленівці, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія продовжує перешкоджати розслідуванню трагедії, а твердження Москви, що українські полонені були вбиті ракетою HIMARS, не відповідають дійсності.