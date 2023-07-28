Точна кількість загиблих в Оленівці досі не відома – Офіс генпрокурора

Через рік після трагедії в окупованій Оленівці, що на Донеччині, точна кількість загиблих українських військовополонених досі не відома, заявив в ефірі Радіо Свобода Тарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.

«На жаль, точних даних про кількість загиблих на території колишньої виправної колонії номер 120 у селі Оленівка Волноваського району Донецької області ми до цього часу не маємо, оскільки російська сторона не сприяє встановленню обставин, які там відбулися», – сказав Семків.

За його словами, наразі достеменно можна говорити про 57 загиблих, але в Офісі генпрокурора не впевнені, що це всі жертви. Можливо, тіла загиблих ще будуть повернуті в рамках обмінів, припустив Тарас Семків.

«Можу поінформувати, що на теперішній час ідентифіковано 52 тіла наших загиблих героїв з 57, яких повернула нам держава-агресор. Ідентифікація інших п’яти тіл ще триває, але ми не впевнені що це всі тіла», – сказав він.

У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі».

Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити й дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними Офісу генпрокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

В ООН спочатку вирішили створити місію із встановлення фактів трагедії в Оленівці, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та тому що «не отримали необхідних гарантій безпеки».

Напередодні, до річниці трагедії в Оленівці, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія продовжує перешкоджати розслідуванню трагедії, а твердження Москви, що українські полонені були вбиті ракетою HIMARS не відповідають дійсності.