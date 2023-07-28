Трагедія в Оленівці: в Офісі генпрокурора кажуть, що мотиви злочину незрозумілі

Через рік після загибелі українських військовополонених на території колонії в Окупованій Оленівці 29 липня 2022 року, слідство не може зрозуміти, з яких мотивів був скоєний цей злочин. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив Тарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.

«На жаль, не можемо зрозуміти з яких мотивів це зроблено. Очевидно, що це воєнний злочин. Російська Федерація цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Вона зобов’язана забезпечити відповідний захист військовополоненим, якими були люди, які перебували в Оленівці, але цього не було зроблено, тому важко зараз говорити про мотиви, з яких вони це зробили: чи це була ненависть до наших військовослужбовців за спротив збройній агресії, чи якісь особисті мотиви. Але очевидно, що було вчинено воєнний злочин, тут ні в кого немає ніяких сумнівів», – сказав Семків.

У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі».

Як раніше стверджувала українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити й дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними Офісу генпрокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

В ООН спочатку вирішили створити місію із встановлення фактів трагедії в Оленівці, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та тому що «не отримали необхідних гарантій безпеки».

Напередодні, до річниці трагедії в Оленівці, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія продовжує перешкоджати розслідуванню трагедії, а твердження Москви, що українські полонені були вбиті ракетою HIMARS не відповідають дійсності.