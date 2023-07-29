У ЗСУ кажуть про чергову «успішну атаку» на Чонгарський міст

Українські військові 29 липня завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом, повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Але військові не розголошують ні подробиць атаки, ні її наслідків.

Удосвіта 22 червня стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу. Міст зʼєднує Крим із Херсонською областю. Саме ця транспортна артерія була однією з головних для російського контингенту в окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, де зараз ведуть наступ Збройні сили України.

Очільник окупаційної влади в частині Херсонської області Володимир Сальдо раніше повідомив, що пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу виявилися серйознішими, ніж передбачалося спочатку. Повідомлялося, що автобусного сполучення окупованого Генічеська з Кримом не буде до 30 червня.

У ГУР Міноборони України сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим. Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту.

Розвідка Великої Британії 28 червня заявила, що недавні удари Збройних сил України по автомобільних мостах у Чонгарі ускладнили логістику військ РФ.

Британська сторона каже: тимчасове закриття цього маршруту призвело до того, що «життєво важливим російським логістичним конвоям знадобилося щонайменше на 50% більше часу, щоб дістатися фронту альтернативними маршрутами».