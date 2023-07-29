Маляр: Сили оборони просунулися на південному фланзі біля Бахмута

Українські військові просунулись на південному фланзі біля Бахмута Донецької області, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Сьогодні ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг – тривають бої без зміни положень», – зазначила вона у суботу ввечері.

За даними Маляр, на Бахмутський напрямок російські війська стягують додаткові сили та засоби, але в самому Бахмуті з обох боків тривають обстріли.

«Ворог інтенсивно обстрілює, зокрема, з використанням великокаліберних кулеметів і протитанкових керованих ракет (ПТУР), також розгорнув систему спостереження», – каже Маляр.

Також відомо, що на Куп’янському та Лиманському напрямках російські війська «поводяться активно» – зокрема, «кілька разів загарбники пробували наступати, але невдало і зі втратами».

На Авдіївському напрямку тривають бої. «Ворог безуспішно намагається наступати. Але наші оборонці не залишають йому жодного шансу», – зауважила заступниця міністра.

На Мар’їнському напрямку, за її даними, російські військові активізували штурмові дії із застосуванням техніки – танків, бойових машин піхоти тощо. Успіху загарбникам це не принесло – Сили оборони відбили всі штурми та відчутно знизили наступальний потенціал армії РФ.

На Бердянському й Мелітопольському напрямках українські захисники просуваються «поступово, але впевнено».

«Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі – тоді, коли дозволить безпека операцій», – додала Маляр.