Питання про примусову евакуацію для Куп’янської громади зараз не стоїть – голова МВА

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі Радіо Свобода заявив, що, попри бої поблизу міста, про примусову евакуацію наразі не йдеться.

«Евакуація добровільна у нас триває з листопада 2022 року... На зараз питання про примусову евакуацію для Куп’янської громади не стоїть», – сказав він в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

За словами Беседіна, зараз у Куп’янській громаді – 12,5 тисяч цивільних, у місті Куп’янськ – 6200 людей.

Голова МВА додав, що в місті чути і видно бої, які тривають неподалік.

«Постійно чути, ми бачимо і візуально це, тому що рельєф і Куп’янської громади, і сусідніх громад він такий – постійні підйоми, спуски. Нам з оглядового майданчика видно всю лінію фронту і всі зіткнення, які відбуваються, – а це відстань приблизно вісім кілометрів від міста Куп’янськ», – сказав він.

Беседін додав, що зараз ситуація стабілізувалась. «Наші збройні сили дають гідну відсіч ворогу, вони розуміють плани ворога, вони знають напрямки, з яких ворог може вдарити, і контролюють цю ситуацію. Так, протягом двох тижнів, на початку, ворог намагався вести штурмові дії, але зазнав дуже великих втрат і відступив», – сказав він.

Раніше сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському і Лиманському напрямках.

«Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти і використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно. Наші оборонці на цих напрямках вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога», – написала вона у телеграмі.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові продовжують стримувати російський наступ на п’яти напрямках, зокрема Куп’янському, і за добу відбулося 26 бойових зіткнень.