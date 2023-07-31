У Херсоні тривають російські обстріли – поранені щонайменше 10 людей

Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що станом на 15:30 понеділка внаслідок обстрілів Херсона поранено щонайменше 10 цивільних.

«Серед поранених четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик. Обстріли тривають», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що раніше сьогодні, близько 11:00, російські війська обстріляли житловий мікрорайон міста Херсона. Множинних осколкових поранень, несумісних із життям, зазнав 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць. Також вранці армія РФ вдарила по середмістю Херсона, унаслідок чого загинув працівник комунального підприємства, ще четверо його колег зазнали поранень.

За усіма фактами прокуратура почала розслідування про порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.