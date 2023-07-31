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Сили РФ здійснили новий обстріл Херсона, є загиблий і поранений – ОВА

Наслідки обстрілу житлового будинку в районі Корабел, Херсон, грудень 2022 року, архівне фото

Російські військові здійснили другий за неповну добу 31 липня обстріл Херсона, під обстрілом опинився мікрорайон Корабел, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть. Також поранень зазнав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його шпиталізували до лікарні», – написав Прокудін.

У Херсоні внаслідок ранкового обстрілу з РСЗО «Град» загинув співробітник комунального підприємства. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що ще двоє комунальників були поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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