Сили РФ здійснили новий обстріл Херсона, є загиблий і поранений – ОВА

Російські військові здійснили другий за неповну добу 31 липня обстріл Херсона, під обстрілом опинився мікрорайон Корабел, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть. Також поранень зазнав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його шпиталізували до лікарні», – написав Прокудін.

У Херсоні внаслідок ранкового обстрілу з РСЗО «Град» загинув співробітник комунального підприємства. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що ще двоє комунальників були поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.