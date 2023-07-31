Каховську ГЕС відбудують за шість років після деокупації – гендиректор «Укргідроенерго»

Відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану. А зараз, упродовж двох років, розробляють експериментальний проєкт відбудови. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») повідомив голова компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

За його словами, головне завдання експериментального проєкту – забезпечити роботу станції ДніпроГЕС. На першому етапі також планують спроектувати тимчасові греблі водосховища. Після деокупації, за словами Сироти, це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня.

«Якщо буде хороший паводок, ми можемо хоча би дійти до відмітки 12 з половиною, що необхідно для того, щоб забезпечити водою наші три області. Після цього ми повинні побудувати таку ж саму тимчасову гідроспоруду з нижньої сторони станції, щоб осушити станцію, осушити цей будівельний майданчик, запросити експертів, подивитися наслідки руйнування, зібрати всі докази підриву цієї станції. І потім, другий етап – це демонтаж цієї станції і проектування нової станції. На все це уряд виділив два роки», – сказав Сирота.

За цей час планують розробити проєкт побудови нової станції. Вона, за словами Ігоря Сироти, буде потужнішою за стару. А її будівництво за умов деокупації займе шість років.

«Ми втратили 340 МВт. Планується нову станцію побудувати на 520-580 МВт. І, звичайно, це вже повинна бути сучасна станція, з вимогами до екології. Трансформатори повинні бути без масла, або з синтетичним маслом, яке дуже швидко розчиняється у воді. Це і рибоходи треба буде будувати такі, як є вже на сучасних станціях. Тобто, це вже буде вже проектуватися. Але це все буде вже робитися після деокупації. Термін реалізації самої станції, щоб побудувати потрібно буде ще шість років. Тобто, від сьогоднішнього дня нам потрібно сім з половиною - вісім років, щоб відновити цей потенціал, який був зруйнований шостого червня», – сказав Сирота.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Були затоплені десятки населених пунктів.