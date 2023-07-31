Війна в Росії повертається до символічних центрів та військових баз. Про це каже президент України Володимир Зеленський. Тим часом міністерство оборони Росії звинувачує українські сили в ударі безпілотниками по Москві. А вже минулої ночі в російському Таганрозі начебто знову впав невідомий безпілотник, пишуть місцеві телеграм-канали. То що відбувається в Росії? Говоримо далі.

Українцям у майбутню зиму можуть знадобитися генератори і павербанки. Уряд попереджає, російські війська можуть до зими розпочати нові атаки по українській енергетичній системі. Президент закликає місцеву владу по всій країні активно готуватися. Які випробування чекають на українську енергетику? Як повпливає на енергетику знищення Каховської ГЕС і коли реально побудувати нову?

Збірна України залишилася без медалей на чемпіонаті світу з фехтування. Проте змінила глобальні правила гри. Чи пов'язпний програш зі спробою російської спортсменки Смірнової домогтися дискваліфікації українки Харлан? Як Росія протистоїть Україні на спортивних змаганнях? Та чому тепер не обов'язково суперникам у фехтуванні тиснути руку? Говоримо з олімпійськім чемпіоном і народним депутатом Жаном Беленюком.

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