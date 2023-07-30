В Україні прокоментували атаку безпілотників на Крим і Москву

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував атаки безпілотників на Москву й окупований Крим.

«У Росії завжди щось літає, і в Москві, зокрема. Є ті, кого війна «не торкається» – вона вже торкається. Вже є певні настрої у Росії – щось прилітає, і голосно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі і сказати, що вони все збили, – і в Криму все збили, і там все збили, – але щось прилітає. Тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли», – наголосив він в ефірі українського національного телемарафону.

Ігнат додав, що безпілотники, навіть тихохідні – складна ціль для протиповітряної оборони.

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Вранці 30 липня Міноборони Росії заявило про чергову атаку безпілотників на Москву та окупований Крим. Стверджується, що над півостровом 16 БПЛА нібито збили сили ППО, ще дев’ять – придушені засобами РЕБ.

У російській столиці, за повідомленням, один дрон був знищений у повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області. Ще два безпілотники були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель «Москва-Сіті», заявили в Міноборони Росії.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що «незначно пошкоджені» фасади на двох офісних вежах, жертв і постраждалих немає».

Російське державне агентство ТАСС повідомило, що через атаку безпілотників закривали на вильоти і прибуття аеропорт «Внуково».

Як повідомила російська служба Радіо Свобода, в будівлях «Москва-Сіті» розташовані, крім інших, підрозділи Мінекономіки Росії, Мінпромторгу РФ, Мінцифри, Ростуризму, Росстандарту і Росмайна. За словами очевидців, після атаки дронів вулицею розлетілися службові документи, що належать, ймовірно, Міністерству цифрового розвитку Росії.

Раніше цього тижня в Росії двічі заявляли про атаку безпілотників на Москву і Московську область: 24 і 28 липня.

Коментуючи одне з цих повідомлень, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США «загалом» не підтримують атаки на міжнародно визнану територію Росії. Водночас вона зазначила, що війну почала Росія, і вона ж може завершити її «в будь-який момент виводом військ із України».