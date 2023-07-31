До чотирьох зросло число загиблих у Кривому Розі, серед жертв є 10-річна дитина

До чотирьох зросло число загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, 43 людини постраждали. Такі дані станом на 12:30 наводять українські рятувальники.

«Підрозділами ДСНС врятовано три особи, з них дитина 2013 року народження, евакуйовано 30 осіб. Всього до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 одиниць техніки, з них від ДСНС 85 рятувальників та 22 одиниці техніки. Роботи тривають», – ідеться в повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вказав, що серед загиблих є 10-річна дитина.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул опівдні повідомляв що під завалами може бути ще восьмеро людей.

«Організовано два оперативні штаби... Там люди можуть отримати всю необхідну допомогу – їжа, вода, розселення, медична допомога, плівка, тарпаулін, ОСБ, заяви на матеріальну допомогу», – вказав Вілкул.

Зранку 31 липня сили РФ випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по девʼятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.