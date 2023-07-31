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Сили РФ випустили по Кривому Рогу дві ракети, є жертви, розбір завалів триває – МВС

Наслідки одного з попередніх обстрілів Кривого Рогу, червень 2023 року

Російські військові зранку 31 липня обстріляли Кривий Ріг двома ракетами, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники та поліція. Друга ракета зруйнувала секцію з четвертого по девʼятий поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди», – повідомив міністр.

Рятувальні роботи тривають.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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