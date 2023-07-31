Сили РФ обстріляли Херсон із «Градів», загинув чоловік – ОВА

Уранці 31 липня війська РФ обстріляли центр Херсона із систем залпового вогню «Град», повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ «Град». Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці», – написав Прокудін.

Російські військові регулярно обстрілюють Херсон, який перебуває в межах досяжності артилерії та РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.