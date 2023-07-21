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Обстріл військами РФ Берислава на Херсонщині – поранено чоловіка

Поранений 40-річний чоловік перебував на вулиці поблизу свого будинку (фото ілюстративне)

Війська РФ у п’ятницю здійснили обстріл міста Берислав Херсонської області, у результаті чого поранень зазнав місцевий житель, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.

«Росіяни атакували Берислав, постраждав місцевий житель. Поранення отримав 40-річний чоловік, який перебував на вулиці поблизу свого будинку», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що армія РФ обстріляла школу в Золотій Балці. По мирному населеному пункту було зафіксовано щонайменше сім «прильотів», постраждалих немає.

За минулу добу, за даними влади, війська РФ здійснили 45 обстрілів Херсонщини. По самому Херсону було випущено 20 снарядів. Жертв та поранених за минулу добу не було.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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