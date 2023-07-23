На Херсонщині через російський обстріл постраждала літня жінка – ОВА

Війська РФ у неділю вчергове обстріляли Херсонщину, в результаті чого поранень зазнала літня жінка, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.

«Сьогодні надвечір окупанти вдарили по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. Поранення дістала 70-річна жінка. Постраждалу доставлено до лікарні. У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу», – повідомили в ОВА.

За даними влади, минулої доби армія РФ здійснила 59 обстрілів Херсонщини, загинула одна людина.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.