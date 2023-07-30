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Російські військові атакували Берислав, поранено чоловіка – ОВА

У результаті обстрілу Берислава отримав поранення чоловік, який перебував на подвір’ї будинку

У неділю, 30 липня, російські військові атакували місто Берислав на Херсонщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

За інформацією пресслужби відомства, в результаті обстрілу поранення отримав 55-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився на подвір’ї будинку. Попередньо, в нього уламкове поранення ноги.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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