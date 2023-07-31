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У Кривому Розі ракета влучила в житловий будинок

Наслідки одного з попередніх обстрілів у Кривому Розі, грудень 2022 року

У Кривому Розі вранці 31 липня ракета влучила в житловий будинок, повідомляють місцеві жителі в соцмережах. Додаткові подробиці ще не оприлюднені.

«Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби. Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється!» – ідеться в повідомленні МВС.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській та ще кількох областях. Відбою тривоги наразі не було.

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