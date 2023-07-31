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За минулу добу на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Знищений російський танк у селі Новодарівка, Запорізька область, липень 2023 року

Упродовж доби 30 липня на лінії фронту відбулося понад 20 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 31 липня.

«Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки», – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника, українські військові знищили чотири ударних БпЛА типу «Шахед-136» та чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу ворога, інформують українські військові.

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