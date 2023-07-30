Зеленський відреагував на заклик папи Римського до Росії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклик папи Римського Франциска до Росії щодо продовження зернової угоди.

«Важливий заклик Папи Франциска до Москви – відновити Чорноморську зернову ініціативу. Реакція світових духовних лідерів на російський ракетний терор і знищення української аграрної продукції є вкрай важливою, щоб убезпечити від продовольчої кризи весь світ, і особливо народи Африки й Азії, які найбільше потерпають від загрози голоду», – зазначив Зеленський у твітері.

Президент наголосив, що «Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу».

«Головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати формулу миру», – зазначив він.

Під час недільної молитви в Ватикані папа Римський Франциск звернувся із закликом до Росії.

«Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно – це Його дар, щоби прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба», – цитує слова Франциска видання «Новини Ватикану».

Промовляючи з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік сказав: «Закликаю моїх братів, представників Кремля, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно».

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.