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«Війна нищить все»: папа Римський закликав Росію поновити зернову угоду

«Закликаю моїх братів, представників Кремля, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно», – папа Римський Франциск

Під час недільної молитви в Ватикані папа Римський Франциск звернувся із закликом до Росії.

«Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно – це Його дар, щоби прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба», – цитує слова Франциска видання «Новини Ватикану».

Промовляючи з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік сказав: «Закликаю моїх братів, представників Кремля, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно».

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

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