Посол Британії: «Росія викрадає дітей, щоб винищити наступне покоління захисників України»

Влада РФ викрадає українських дітей для того, щоб «винищити під корінь наступне покоління захисників України», заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю виданню АрміяInform.

«Це жахливо (викрадення Росією українських дітей – ред.) на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, яке не потребує стільки дискусій», – зазначила вона.

Сіммонс також наголосила, що Росія «здійснює гібридну агресію проти України».

«Перешкоджання експорту українського зерна – це частина російської війни та вторгнення в Україну. Так само як і бомбардування українських міст. Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже йдеться про дітей конкретних людей», – додала посол.

Вона зазначила, оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання викрадення дітей не є новим.

«Викрадення, окрім усього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються (з Росії – ред.) з думкою, що воювати росіянам проти України – це правильно», – заявила Сіммонс.

У червні ООН внесла російську армію та збройні угруповання до свого так званого «списку ганьби» через порушення прав дітей під час війни в Україні. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш пояснив цей новий статус Росії нападами на цивільних і сотнями дітей, які постраждали з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році.

За останніми даними Офісу генпрокурора, наразі відомо про щонайменше 494 дітей, загиблих внаслідок російської агресії, та понад 1058 поранених.