Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Посол Британії: «Росія викрадає дітей, щоб винищити наступне покоління захисників України»

Сіммонс наголосила, що Росія «здійснює гібридну агресію проти України»

Влада РФ викрадає українських дітей для того, щоб «винищити під корінь наступне покоління захисників України», заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю виданню АрміяInform.

«Це жахливо (викрадення Росією українських дітей – ред.) на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, яке не потребує стільки дискусій», – зазначила вона.

Сіммонс також наголосила, що Росія «здійснює гібридну агресію проти України».

«Перешкоджання експорту українського зерна – це частина російської війни та вторгнення в Україну. Так само як і бомбардування українських міст. Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже йдеться про дітей конкретних людей», – додала посол.

Вона зазначила, оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання викрадення дітей не є новим.

«Викрадення, окрім усього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються (з Росії – ред.) з думкою, що воювати росіянам проти України – це правильно», – заявила Сіммонс.

У червні ООН внесла російську армію та збройні угруповання до свого так званого «списку ганьби» через порушення прав дітей під час війни в Україні. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш пояснив цей новий статус Росії нападами на цивільних і сотнями дітей, які постраждали з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році.

За останніми даними Офісу генпрокурора, наразі відомо про щонайменше 494 дітей, загиблих внаслідок російської агресії, та понад 1058 поранених.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG