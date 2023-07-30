Досягти миру «шляхом переговорів» неможливо, потрібна перемога України – автори звіту Chatham House

Заклики до припинення вогню в Україні «шляхом перегорів» без усунення основної причини війни – прагнення Росії знищити Україну, якою ми її знаємо, не зможуть забезпечити сталий мир. Натомість такі переговори «винагородять» агресора та поставлять Україну в гірше становище. В цьому переконані автори звіту Chatham House «Як закінчити війну Росії проти України». Під час презентації в Українському домі у Вашингтоні вони наголосили: будь-які поступки путінській Росії стали б глухим кутом як для самої України, так і для її західних союзників, зазначає «Голос Америки».

«Нетерплячість» Заходу і повільний контрнаступ

Західні експерти погоджуються, що український контрнаступ просувається повільним темпом у напрямку звільнення окупованих Росією територій.

На думку директора програми Росії і Євразії в Chatham House та одного із авторів нового звіту Джеймса Ніксі, стан міжнародного порядку, заснованого на правилах, нерозривно пов’язаний із безпекою України. Він наголошує, що «повільність» контрнаступу не має викликати нетерплячість на Заході.

Потрібно говорити про перемогу України

«Так, контрнаступ просувається повільно. І, думаю, є певний рівень нетерплячості в західному світі, що прикро і від цього треба застерегти. Потрібно говорити про перемогу України», – наголошує Ніксі. Він зауважує, що країни мають дотримуватись обіцянки про підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

Перемога України без «сірих зон»

Ніксі зауважує, що, як переконані всі автори звіту Chatham House, першочерговою метою міжнародної спільноти має бути виведення російських військ з усіх окупованих територій України і скасування будь-яких територіальних «сірих зон».

Поступки путінській Росії є глухим кутом як для України, так і для її західних союзників

На його думку, євроатлантичні країни мають також забезпечити кращий захист від військових і невійськових загроз з боку Росії, включно із безпекою економік і торговельних шляхів. Останнє означає також забезпечення безпеки країн, що розташовані по сусідству від Росії – незалежно від того, будуть вони в НАТО чи ні.

Російська держава мало зацікавлена у мирному співіснуванні із Заходом

«Поступки путінській Росії є глухим кутом як для України, так і для її західних союзників. Це заперечило б прагнення українського народу стати членом трансатлантичної спільноти. І в більшості сценаріїв це залишило б Росію в аналогічному або кращому становищі, порівняно із 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення в Україну», – зауважує Ніксі у дослідженні Chatham House.

За його словами, Путін вже продемонстрував, що амбіції Росії не обмежуються підкоренням України. «Російська держава мало зацікавлена у мирному співіснуванні із Заходом», – додає він.

Відновлення територіальної цілісності України – не буде більш ефективного способу продемонструвати поразку Росії

На думку іншого експерта Chatham House Джона Лафа, не існує ліпшого способу забезпечити поразку Росії у війні, аніж повне відновлення територіальної цілісності України.

«Я думаю, що це вкрай важливо для України й західних союзників – відновлення територіальної цілісності України. Не буде більш ефективного способу продемонструвати поразку Росії», – зауважує Лаф під час заходу в Українському домі.

Неможливість закінчити війну сьогодні «шляхом переговорів»

Постійні заклики до припинення вогню або «врегулювання шляхом переговорів» для припинення бойових дій без усунення їх основної причини – прагнення Росії знищити Україну – не призведуть до нічого іншого окрім як «винагородження» агресора і «покарання» жертви, вважають автори звіту.

Абсолютно важливо, щоб Україна змогла завдати поразки Росії, яка має інші уявлення про своє місце у світі

«Ми чуємо, що мають бути перемовини раніше чи пізніше, бо всі війни у світі так закінчуються. Найперша та найпряміша відповідь на цей аргумент – це не так. Перемовини можуть йти після кінця війни, але вони не обов’язково закінчують війни», – вважає експерт Chatham House Кейр Джайлз. На його думку, у разі, якщо Росія не програє війну, всі інші європейські країни будуть наступними в черзі після вторгнення Росії.

«Ми маємо відштовхнути ідею, що врегулювання війни шляхом переговорів, непрозорих для людей, може завершити війну. Це може тимчасово припинити воєнні дії, але якщо дати Росії почуття успіху, якщо дати Росії частку України, можливість контролювати українську економіку і завадити Україні бути успішною західною країною – це означає, що росіяни отримають те, що хочуть, що нічого не завадить російській ідеї, як її окреслює президент Путін. Абсолютно важливо, щоб Україна змогла завдати поразки Росії, яка має інші уявлення про своє місце у світі», – зауважує Джайлз.

Це екзистенційний конфлікт не тільки для України, а й для заснованого на правилах міжнародного порядку

На його думку, повномасштабна агресія Росії проти України остаточно знищила багато найзаповітніших фантазій Заходу про Росію як про доброчинну державу, з якою Захід може співіснувати.

«Набагато більше політиків, чиновників і аналітиків зараз готові визнати справжню природу викликів Москви, визнати, що це екзистенційний конфлікт не тільки для України, а й для заснованого на правилах міжнародного порядку. Його неможливо зараз вирішити шляхом переговорів, коли Росія веде відкриту війну», – додає Джайлз.

Гарантії безпеки для України, а не для Росії

На думку авторів звіту Chatham House, Україна має отримати «справжні гарантії безпеки», а «нейтралітет» – статус, який Україна мала до 2014 року, не надає таких гарантій.

«Ця війна доводить, що справжню безпеку проти Росії може забезпечити лише НАТО, а також завершення трансформації України з колишньої радянської республіки у повноправного та вільного партнера трансатлантичної спільноти. Членство України в НАТО та ЄС має бути пріоритетом», – зазначено у звіті.

Джон Лаф наголошує, що Захід має продемонструвати Кремлю, що виділить необхідні ресурси для збереження незалежності України та забезпечення мирної відбудови країни. «Передумовою відбудови України є гарантована безпека. Без цього не надійдуть сотні мільярдів доларів необхідних інвестицій», – наголошує він.

На думку Лафа, західні країни не мають зважати на «гарантії безпеки», на забезпеченні яких наполягає Росія.

Країни НАТО повинні забезпечити, щоб Росія ніколи більше не могла почати війну в серці Європи

«Ставити в пріоритет питання безпеки Росії відволікає увагу від кроків, які країни НАТО повинні вжити, щоб відновити свій потенціал колективної оборони і стримування та забезпечити, щоб Росія ніколи більше не могла почати війну в серці Європи. Захід переміг у Холодній війні, не переймаючись безпекою СРСР. Він переміг захищаючи себе та демонструючи переваги своєї політичної та економічної моделі», – говорить експерт.

Раніше «Голос Америки» подавав думки західних експертів з приводу контрнаступу і ймовірних перемовин. В одному із матеріалів були наведені оцінки дослідниці з Інституту вивчення війни (ISW) у Вашингтоні Наталі Бугайової. Йшлось про те, що на Заході хочуть бачити від України швидких перемог, але «затримки та фрагментарна допомога» дозволили Росії перегрупуватися перед українським контрнаступом, вважає дослідниця.