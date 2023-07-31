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Втрати Росії перевищили 246 тисяч військових – Генштаб

Українські військові стріляють іі РСЗВ неподалік Авдіївки, Донецька область, фото ілюстративне

Російські війська втратили близько 490 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 31 липня.

Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 246 190 людей.

Штаб також наводить дані про втрати російської техніки за добу:

  • 6 танків (всього 4 211)
  • 10 бойових броньованих машин (8 188)
  • 21 артилерійська система (4 816)
  • 1 ракетна система залпового вогню (699)
  • 1 засіб ППО (460)
  • 6 безпілотників (4017)
  • 17 автомобілів і автоцистерн (7 292)
  • 4 одиниці спеціальної техніки (715)

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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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