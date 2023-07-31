Втрати Росії перевищили 246 тисяч військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 490 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 31 липня.

Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 246 190 людей.

Штаб також наводить дані про втрати російської техніки за добу:

6 танків (всього 4 211)

10 бойових броньованих машин (8 188)

21 артилерійська система (4 816)

1 ракетна система залпового вогню (699)

1 засіб ППО (460)

6 безпілотників (4017)

17 автомобілів і автоцистерн (7 292)

4 одиниці спеціальної техніки (715)

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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.