Втрати Росії перевищили 246 тисяч військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 490 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 31 липня.
Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 246 190 людей.
Штаб також наводить дані про втрати російської техніки за добу:
- 6 танків (всього 4 211)
- 10 бойових броньованих машин (8 188)
- 21 артилерійська система (4 816)
- 1 ракетна система залпового вогню (699)
- 1 засіб ППО (460)
- 6 безпілотників (4017)
- 17 автомобілів і автоцистерн (7 292)
- 4 одиниці спеціальної техніки (715)
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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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