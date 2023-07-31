Унаслідок нічного обстрілу Харкова є постраждалий – прокуратура

Уночі 31 серпня Харків зазнав обстрілу ракетами С-300, повідомили представники місцевої влади та обласної прокуратури.

«Харків знову під обстрілом. Було чутно два прильоти. Попередньо – влучання в нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає. На місці працюють ДСНС», – написав невдовзі після півночі міський голова Харкова Ігор Терехов.

Згодом речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив деталі події.

«О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Бєлгородської області», – сказав він.

Влучання зафіксоване на території Новобаварського району в складські приміщення одного з комерційних підприємств. Тілесних ушкоджень зазнав чоловік, який перебував неподалік від епіцентру вибуху.

Унаслідок влучання пожежа спалахнула на площі 200 квадратних метрів.

Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння в селищі Великий Бурлук, загиблих і травмованих немає.

Російські військові регулярно обстрілюють Харків, розташований близько до кордону з РФ. Ракети летять з території Бєлгородської області.