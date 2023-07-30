Армія РФ обстріляла Донеччину касетними снарядами, троє постраждалих – ОГП

Російські військові втретє за добу, 30 липня, атакували Костянтинівський район Донецької області, повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграмі.

За інформацією відомства, в результаті обстрілу отримали поранення троє людей, серед яких – підліток. Також відомо, що інцидент стався близько 19:20.

В ОГП кажуть, що російські військові поцілили по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами із РСЗВ «Смерч».

«Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі. Також поблизу цвинтаря уламками снаряда поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка», – йдеться в повідомленні.

Також в результаті атаки російської армії РФ були пошкоджені приватні житлові будинки.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.