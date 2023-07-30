Ракетний удар по Дніпру: зросла кількість постраждалих

У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російської армії, який здійснила армія РФ 28 липня, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

«Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10. Це хлопець 14 років», – повідомив він.

За словами голови ОВА, у хлопця, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він лікуватиметься вдома.

Ввечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру. За попередніми даними, атакували ракетами «Іскандер». Місцева влада повідомила, що російські ракети поцілили в багатоповерховий будинок і будівлю управління СБУ.