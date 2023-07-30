Внаслідок обстрілу Миколаївщини поранено жінку, яка пасла худобу

Вдень в неділю, 30 липня, армія РФ вдарила по Миколаївщині, повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет.

«Знову військові країни-агресора обстріляли Куцурубську громаду. Поранення отримала 84-річна жінка, яка пасла худобу неподалік свого помешкання», – розповів начальник поліції.

Він зазначив, що постраждалу жінку відправили до медичного закладу. Там лікарі надають їй необхідну допомогу.

Також через обстріл російських військових було пошкоджено сільгосптехніку місцевих мешканців.

Російські війська регулярно обстрілюють громади Миколаївської області, розташовані в межах досяжності російської артилерії. При цьому Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні.