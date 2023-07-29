Негода в Україні: без світла залишились понад 70 населених пунктів

Через негоду в Україні 29 липня без світла залишились жителі понад 70 населених населених пунктів, йдеться в повідомленні Міненерго.

Знеструмлення зафіксували у п’яти областях України.

Енергетики кажуть, що внаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них у Дніпропетровській області, де без світла перебувають 9 тисяч споживачів.

Також сталася аварія на електромережах «Укренерго» в Одеській області. Через це відключилася лінія електропередачі 330 кВ, внаслідок чого знеструмлювалися споживачі.

У Донецькій області через обстріл знеструмлювалися 9 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

19 липня Міністерство енергетики заявило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.