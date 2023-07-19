Атаки РФ на енергетику продовжаться взимку: Галущенко розповів про підготовку

Міністерство енергетики готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону – про це йдеться в заяві голови відомства Германа Галущенка, яку відомство оприлюднило 19 липня.

За повідомленням, Галущенко обговорив підтримку української енергетики з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані та регіональним директором Світового банку у справах Східної Європи Арупом Банерджі.

Міністр розповів представникам Світового банку про заходи з підготовки до наступного опалювального сезону в умовах можливих російських атак. Він вказав на те, що Росія почала атакувати українську енергетику в жовтні 2022 року і це тривало до весни 2023-го.

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«Наразі триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб’єктах. У її межах ми плануємо відремонтувати насамперед об’єкти генерації. Так само ведуться роботи щодо відновлення підстанцій і мереж, а також об’єктів теплової генерації в регіонах, для яких вона є критично важливою. Загалом ми плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими у результаті ремонтної кампанії. Водночас очікуємо, що ворожі атаки продовжаться і наступної зими», – йдеться в заяві Галущенка.

Відтак він підкреслив важливість підтримки партнерів для забезпечення стійкості енергосистеми.

Міненерго повідомляє про новий проєкт із підтримки енергетики – «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» на суму 500 мільйонів доларів. Інша угода передбачає грант на 37,74 мільйона євро від уряду Німеччини пристрої на підстанціях для забезпечення нормативних параметрів електроенергії СТАТКОМ.

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Також Галущенко заявив про посилення «фізичного захисту критичної інфраструктури», переговори з ENTSO-E щодо збільшення імпорту електроенергії з Європи в критичні періоди та реформи для лібералізації електроенергетичного ринку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.