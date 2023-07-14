Шмигаль пояснив, чому влада не підвищуватиме тарифи

Наразі в Україні не очікується підвищення тарифів на комунальні послуги, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, загальна сума субвенцій регіонам складає 92 млрд гривень – при цьому зараз фіксують суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів.

Як каже Шмигаль, за перше півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 218 млрд гривень, що на 42,5 млрд гривень більше, ніж торік.

«Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ уже становили 170 млрд грн. Тобто коштів на місцях достатньо, у тому числі для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи», – додав прем’єр.

Раніше згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 липня 33 водоканали у різних областях України отримали підвищення тарифів. У Нацкомісії обґрунтували зростання вартості води здорожчанням електроенергії, зниженням попиту через від'їзд населення та підвищенням цін на пальне.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення Нацкомісії «ганебним і непрофесійним». А прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з Нацкомісією щодо перегляду тарифів.

3 липня НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на воду після критики з боку Зеленського.