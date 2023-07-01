В Міненерго відреагували на розслідування «Схем» про те, як у Азарова вимагають 150 млн з державного «Укренерго»

У Міністерстві енергетики відреагували на розслідування, у якому «Схеми» (Радіо Свобода) розповіли про те, як фірма, пов’язана з підозрюваним у держзраді експрем’єр-міністром Миколою Азаровим намагається стягнути 150 мільйонів гривень з державного підприємства «Укренерго» за побудовану ще десять років тому електропідстанцію в Одеській області і як їй у цьому допомагають нинішні посадовці міністерства.

Зокрема, журналісти опублікували висновки міністерства на користь цієї фірми, наведені у аудиті, проведеному за участі Максима Пономарьова, очільника департаменту внутрішнього аудиту Міненерго, який до приходу в міністерство представляв інтереси цієї фірми з орбіти Миколи Азарова у судах. У відомстві заявляють про «хибне трактування» документів та судових ухвал, водночас озвучені Міненерго дані відповідають фактам, наведеним журналістами у своєму матеріалі.

«Це твердження базується на хибному трактуванні документів та судових ухвал, на які посилаються журналісти редакції», – йдеться в офіційній заяві, яка з’явилась на сайті Міненерго ввечері 30 червня.

При цьому, у Міненерго в своїй заяві повторили ту cаму тезу з аудиту, фрагмент з якого навели журналісти – про необхідність «Укренерго» виплатити десятки мільйонів гривень «новому кредитору» – мова йде про фірму «Ай-Тек Україна», пов’язану з оточенням Миколи Азарова.

При цьому, у відомстві підкреслюють, що «такого документа, як Акт внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України, про аудит діяльності компанії «Укренерго» не існує». «Документ, на який посилаються журналісти та сторінку з якого було оприлюднено у публікації, є актом державного аудиту компанії «Укренерго» за період з 2018 по 2022 роки Держаудитслужбою України, яка не має жодного стосунку до Міненерго», – йдеться в заяві міністерства.

Водночас «Схеми» у розслідуванні наводять фрагмент саме з внутрішнього аудиту Міненерго, який є у розпорядженні журналістів. У ньому вказаний склад аудиторської групи міністерства, яка його проводила і що складається зі співробітників Департаменту внутрішнього аудиту Міненерго на чолі з Максимом Пономарьовим, який до приходу в міністерство представляв інтереси фірми «Ай-Тек Україна» у позові проти держкомпанії «Укренерго» у судах.

Крім того, у документі також зазначено, що це «вибіркова аудиторська перевірка діяльності НЕК «Укренерго» за період 2018-2022 рр.», яка здійснена «відповідно до наказу Міністерства енергетики України No353 від 24.12.2021».

Водночас, існує низка й інших документальних доказів про те, що такий внутрішній аудит Міненерго проводило, і він зрештою і ліг в основу аудиту Держаудитслужби. Наприклад, про це йдеться у рішенні Шевченківського суду Києва, який розглядав справу про ймовірний конфлікт інтересів у Максима Пономарьова, аудитора Міненерго за результатами перевірки НАЗК.

Факт проведення такого аудиту Міненерго не виключало і у відповіді на запит «Схем» до виходу матеріалу, коментуючи, що до його проведення долучилась низка працівників, окрім самого Пономарьова.

Раніше «Схеми» розповіли про будівництво електропідстанції у 2011-му році, за яке «Укренерго», як замовник, розрахувалось із підрядником – афілійованою з оточенням колишнього прем’єра Азарова фірмою «Зв’язоктехсервіс» 2019-му.

Тепер це ж оточення експрем’єра-утікача наполягає, що на момент коли держава нарешті розрахувалась зі «Зв’язоктехсервісом» – цю фірму вже не контролювали її реальні власники (люди Азарова), а вона стала об’єктом рейдерської атаки. Тому, мовляв, гроші пішли не тому, кому мали б, йшлося у розслідуванні.

Ці події, що відбулись ще за попередньої влади, наразі є предметом окремого кримінального провадження Національної поліції України.

Менеджери Азарова, вже в якості представників фірми «Ай-Тек Україна», повторно висунули свої фінансові претензії державі в особі «Укренерго». Вони заявляють, що ще у 2016 році був укладений договір, згідно з яким «Зв’язоктехсервіс» нібито продав «Ай-Тек Україна» право вимагати борг з державного підприємства.

Але у розслідуванні журналісти звернули увагу на ознаки ймовірної фіктивності цього документу.

«Схеми» також розповіли про керівника Департаменту внутрішнього аудиту Міненерго Максима Пономарьова, який раніше представляв в суді інтереси «Ай-Тек Україна» – фірми з оточення родини Азарова.

На початку цього року Шевченківський райсуд Києва розглядав той факт, що Пономарьов як адвокат і Пономарьов як аудитор мали однакову позицію щодо того, що «Укренерго» має розрахуватися саме з «Ай-Теком». Але Пономарьов переконав суд, що на той момент він вже не працював як адвокат-представник інтересів «Ай-Теку», а висновок аудиту – об’єктивний.

При цьому, в рішенні суду також зазначено, що це був внутрішній аудит Міненерго.

В «Укренерго» натомість стверджують, що у повному обсязі оплатили будівництво, яке виконала на замовлення держкомпанії фірма «Зв’язоктехсервіс». У пресслужбі енергокомпанії повідомили Радіо Свобода, що вже звернулися до СБУ та НАБУ із заявами про вчинення злочину.

Якщо суд визнає законним перехід права вимагати борг від однієї фірми з орбіти Азарова до іншої, то «Укренерго» буде змушена повторно сплатити півсотні мільйонів гривень. Плюс – ще близько сотні мільйонів гривень ймовірних штрафних санкцій, про які вже заявили представники «Ай-Тек Україна» у суді, йдеться у розслідуванні.

За словами експертів, в кінцевому рахунку цей тягар ляже на плечі українського споживача електроенергії, оскільки буде закладений в тариф.