Колишній прем’єр Азаров через суд хоче скасувати санкції РНБО

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати санкції РНБО, повідомляє 31 грудня пресслужба ОАСК.

Азаров після перемоги Революції гідності у 2014 році втік до Росії. Проти нього в Україні розслідується низка кримінальних справ. У березні цього року РНБО запровадила персональні санкції проти прем’єра-втікача і колишніх високопосадовців часів Януковича.

Азаров у своєму позові вимагає зобов’язати Службу безпеки України внести до Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо скасування санкцій, а від РНБО – ухвалити рішення про відміну обмежувальних заходів проти нього.

«Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі», – йдеться в повідомленні Окружного адмінсуду.

Напередодні Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом експрезидента України Віктора Януковича до Верховної Ради.