Суд дозволив заочне розслідування щодо експрем’єра Азарова

Печерський рай суд Києва дозволив здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, ексголова уряду, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім Президентом України, у порушення Конституції України та закону України «Про міжнародні договори України», підписав розпорядження про схвалення так званих «Харківських угод» на користь Російської Федерації, якими було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського Флоту РФ на території України. У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя», – йдеться в повідомленні.

Раніше, 23 травня, той же Печерський райсуд Києва обрав колишньому президенту Вікторові Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради за підписання «Харківських угод».