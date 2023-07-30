Резніков каже про «справжній бум» виробництва дронів в Україні

В Україні розпочався «справжній бум» виробництва дронів, зазначив міністр оборони України Олексій Резніков під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, повідомляє «Укрінформ».

«Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо», – зазначив Резніков.

Він зауважив, що торік з ініціативи Міноборони уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. І тепер, наголосив міністр, замість двох років процедура введення в експлуатацію виробів «сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів».

За словами Резнікова, нещодавно в країні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектору оборони і тепер у них однакові права з іноземцями. Він вважає такий підхід пріоритетом для Міністерства оборони і закликав місцеву владу підтримати малий та середній бізнес, який працює у цій сфері.

«Потрібні приміщення, доступ до комунікацій, сприяння з документами та інші питання. Це – робота, податки і забезпечення стійкості громад. Люди будуть залишатися і головне – повертатись», – наголосив Резніков.

Міністр зауважив, що бюджет Міністерства оборони на цей рік визначений у розмірі 1,3 трлн гривень, але з огляду на поточні потреби МОУ буде ініціювати його збільшення, особливо після ухвалення закону щодо додаткових виплат військовослужбовцям. Наразі грошове забезпечення українських воїнів, каже Резніков, сягає близько 60% усіх витрат Міноборони.

У липні 2022 року було оголошено перший збір на «Армію дронів». Протягом року збори на безпілотники для України підтримували донори зі 100 країн, десятки компаній і приватних осіб.