ДСНС: усі 9 травмованих через ракетний удар по Дніпру – в стабільному стані

Через ракетний удар по центру Дніпра 28 липня травмовані дев’ять людей, їхні травми – нетяжкі, стан стабільний. Про це на брифінгу повідомив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергій Корінний, передає кореспондент Радіо Свобода.

Серед дев’яти травмованих, двоє підлітків 14 і 17 років. Усі люди лікуються вдома.

Всі постраждалі – це випадкові перехожі, сказав Корінний: хтось проходив вулицею, хтось ішов до автівки.

За даними представника ДСНС, у результаті ракетного удару повністю зруйновано близько півтора десятка квартир. 60% квартир секції житлового комплексу, куди вдарила ракета, так чи інакше пошкоджено.

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«З того, що ми бачили на місці, руйнацій саме тримальних конструкцій не спостерігалося», – сказав Корінний.

З понеділка працюватиме спецкомісія, яка встановлюватиме обсяги руйнувань, повідомив міський голова Борис Філатов.

Ракетою також зруйновано крило адмінспоруди Служби безпеки України в Дніпрі.

Ввечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру. За попередніми даними, атакували ракетами «Іскандер». Місцева влада повідомила, що російські ракети поцілили в багатоповерховий будинок і будівлю управління СБУ.