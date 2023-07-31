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У Донецькій області внаслідок обстрілу сил РФ загинув цивільний, ще семеро поранені – ОВА

Місцевий житель в Авдіївці, архівне фото, квітень 2023 року

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів продовжують страждати цивільні люди, повідомив 31 липня голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 30 липня росіяни вбили одного жителя Донеччини — в Предтечиному. Ще сім людей за добу дістали поранення», – написав чиновник у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють громади Донецької області. При цьому Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні. Влада пропонує цивільним евакуацію з Донецької області, але не всі місцеві жителі погоджуються на це.

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