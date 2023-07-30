Російські військові гатили по прикордонню Сумщини, постраждала людина – влада

Армія РФ вкотре атакувала прикордоння Сумщини, в результаті чого постраждала одна людина, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Протягом дня було здійснено 32 ворожих обстріли. Зафіксовано 169 вибухів. Обстріляно 22 населених пункти у 7 територіальних громадах», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада уточнила, що в результаті обстрілу Краснопільської громади з мінометів, САУ та артилерії отримала поранення одна цивільна особа. Крім того, пошкоджено три приватні житлові будинки, СТО, на території якого – трактор та трансформатор.

Юнаківська громада постраждала в результаті ворожого артобстрілу з САУ, кажуть місцеві чиновники.

«До того ж війська РФ гатили по Есманській громаді з міномета, а також скидали з ворожого БпЛА два вибухових зарядів ВОГ. Окупанти завдали ударів по Середино-Будській громаді зі ствольної артилерії та мінометів. Також росіяни дроном типу «коптер» скинули один заряд ВОГ. Пошкоджено водонапірну вежу», – йдеться в повідомленні ОВА.

Крім того, Великописарівська громада постраждала через артобстріл, ствольну артилерію, міномети. Також на територію громади російські військові скинули з безпілотника один вибуховий заряд ВОГ, підсумували в ОВА.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

Влада області розглядає евакуацію з прикордонних органів. Як заявив 13 липня мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.