84-річний чоловік поранений через обстріл Вовчанська – ОГП

84-річний чоловік був поранений у Вовчанську на Харківщині вранці 30 липня внаслідок російського обстрілу, повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 30 липня близько 8:00 російські військові здійснили мінометний обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджено житловий будинок. Зазнав поранення 84-річний мирний мешканець. Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки чергової збройної агресії РФ», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.